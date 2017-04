‘Het gat is zo klein en je merkt aan alles dat ze bij Ajax bloed ruiken'

De titelstrijd nadert het kookpunt, nu de voorsprong van Feyenoord bijna volledig verdampt is. Ajax heeft nog één punt achterstand op de Rotterdammers, met nog vier wedstrijden te gaan. De meningen zijn dan ook sterk verdeeld wie er nu kampioen van Nederland gaat worden.

Volgens Robèrt Misset, journalist van de Volkskrant, wordt de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Utrecht cruciaal. “Utrecht draait uitstekend, ze hebben een goede ploeg. Bovendien heeft Utrecht thuis al bijna gewonnen van Feyenoord. Erik ten Hag heeft het tactisch goed voor elkaar”, zegt Misset in het programma Sportforum van de NOS. “En ze krijgen nog Vitesse, die zitten in een hele goede flow. Vitesse zal zich niet laten afslachten in eigen huis door Feyenoord, dus ik denk dat het nog heel spannend gaat worden.”

“Maar mijn gevoel zegt nog steeds dat Feyenoord het gaat worden. Ajax krijgt nu een behoorlijk zware serie met Schalke 04, Heerenveen, weer Schalke en dan PSV”, stelt Misset. Collega Freek Jansen van Voetbal International is het daar niet mee eens. “Ik denk toch Ajax. Het gat is zo klein geworden en je merkt aan alles dat ze bij Ajax bloed ruiken. De ploeg is in vorm. Peter Bosz heeft nu zes aanvallers die uitstekend in vorm zijn, dus hij kan rouleren in die zware serie.”