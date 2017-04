'Keeperscarrousel komt op gang: Heerenveen gaat voor PSV'er'

Luuk Koopmans keerde na de winterstop terug bij Jong PSV na een schouderblessure. De doelman maakt een goede indruk bij de beloften. Door de stevige concurrentie lijkt hij kansloos voor een plek tussen de palen in het eerste elftal. Waar zijn nabije toekomst ligt, is voor hem een groot vraagteken.

Mogelijk schuift Koopmans een plekje op in de pikorde. Tweede doelman Remko Pasveer staat volgens Omroep Brabant in de belangstelling van sc Heerenveen, terwijl eerste doelman Jeroen Zoet er nooit een geheim van heeft gemaakt komende zomer graag verder te willen kijken. Hidde Jurjus, derde doelman van de Eindhovenaren, wordt mogelijk verhuurd.

"We maken eerst het jaar goed af en daarna zal ongetwijfeld snel duidelijk worden hoe het verder gaat", aldus Koopmans. "Of ik hier blijf, of verhuurd word. Maar daar kan ik nu nog niks over zeggen."