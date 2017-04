‘Gelooft de ploeg van Feyenoord er zelf wel in, nu de druk enorm is?’

Feyenoord zag het gat met titelconcurrent Ajax binnen ruim een week tijd slinken van zes punten tot nog maar een punt. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst ging met 2-1 onderuit in Amsterdam en kwam afgelopen zondag niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen PEC Zwolle. Volgens het Algemeen Dagblad is het puntverlies in Zwolle hard aangekomen bij de koploper van de Eredivisie.

Met nog vier competitiewedstrijden voor de boeg ligt de titelstrijd volledig open. Het AD stelt zich de vraag of er nog wel voldoende geloof is bij Feyenoord in de titelrace. De Rotterdammers oogden behoorlijk aangeslagen na het slechte resultaat in Zwolle. “Gelooft de ploeg er zelf wel in, nu de druk enorm is? Bij PEC Zwolle heeft de pers na afloop vrij zicht op de kleedkamer”, schrijft de krant. “Toen de deur openging, zag je stuk voor stuk diep ontgoochelde spelers.”

“Steven Berghuis omschreef het gevoel treffend”, gaat de krant verder. “De spelersgroep die zich verantwoordelijk voelt voor de stad, voor de club, voor de fans. Een ondraaglijke last op de schouders, of straks toch een combinatie die het beste bij de fans en spelers naar boven haalt?”