‘Niet dat we Ajax wegblazen, maar normaliter wint een Bundesliga-club’

Ajax neemt het in de kwartfinales van de Europa League op tegen Schalke 04. Klaas-Jan Huntelaar keert zodoende voor even terug in Amsterdam, al is het zeer twijfelachtig of hij aan de aftrap verschijnt. De spits is lang niet meer zeker van een vaste basisplaats en lijkt te moeten hopen op een invalbeurt. De spits gaat ervan uit dat de club uit Gelsenkirchen afrekent met de Amsterdammers.

Huntelaar verwacht dat Schalke een betere ploeg heeft dan Ajax. “Het niveauverschil tussen de Bundesliga en de Eredivisie zit vooral in het fysieke, de duels en het tempo”, zegt de aanvaller in gesprek met De Telegraaf. “Al vond ik dat er in Ajax-Feyenoord ook wel een behoorlijk tempo zat. Maar toch is het in Nederland net iets minder intensief. Voetballen, dat kunnen de meeste Nederlanders wel. Maar in Duitsland hebben ze het altijd over de ’120 kilometer’ die je als team per wedstrijd bij elkaar moet lopen. En dan nog zo veel sprints.”

Volgens Huntelaar is de Bundesliga een stuk volwassener dan de Eredivisie. “Wat er in de kwartfinale van de Europa League wordt gevraagd, zijn wij dus meer gewend in de competitie, maar de duels met Ajax zijn wedstrijden op zichzelf”, aldus Huntelaar. “Ik begrijp wel dat de mensen hier bij Schalke het een betere loting vinden dan bijvoorbeeld Manchester United of Olympique Lyon. Maar ik zou zelf nooit te vroeg juichen. We moeten het eerst laten zien.”

Huntelaar waagt zich niet aan een voorspelling, maar hij rekent er wel op dat hij met Schalke de halve finale van het Europese toernooi gaat halen. “Wat ik bij de club hoor, is dat men best positief is over het bereiken van de halve finale. Niet dat we Ajax wegblazen, maar normaal gesproken wint een club uit de Bundesliga van een Nederlandse ploeg. Of dit niet bepaald het beste Schalke is geweest waarin ik heb gespeeld? In het begin speelden we Champions League en nu moeten we vechten om Europa League-voetbal te halen, dus dat geeft wel een beeld hoe het is gelopen.”