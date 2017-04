Argentijnse bond grijpt in en zet bondscoach Bauza op straat

Edgardo Bauza is ontslagen als bondscoach van Argentinië. De tegenvallende resultaten van de WK-finalist van 2014 in de WK-kwalificatie liggen ten grondslag aan het vertrek van de keuzeheer. De 59-jarige trainer stond sinds afgelopen zomer aan het roer bij de nationale ploeg. Het nieuws is bevestigd door Claudio Tapia, voorzitter van de Argentijnse voetbalbond (AFA).

Na het vertrek van Gerardo Martino, die tussen 2014 en 2016 de scepter zwaaide bij de nationale ploeg, werd Bauza aangesteld. Hij moest Argentinië naar het WK van Rusland zien te loodsen. Maar de Argentijnen zijn terug te vindenop de teleurstellende vijfde plaats in de kwalificatie, een plek die niet direct recht geeft op plaatsing voor het mondiale eindtoernooi. “Bauza is geïnformeerd dat hij niet langer de bondscoach is”, aldus Tapia.

Wanneer Argentinië vijfde blijft in de WK-kwalificatie, zal het de play-offs in moeten. De Argentijnse bond hoopt dat dat niet nodig is en gaat voor directe plaatsing. De resultaten onder Bauza waren niet om over naar huis te schrijven. Van de laatste acht kwalificatieduels, werden er slechts drie gewonnen. In maart ging Argentinië nog met 2-0 onderuit tegen Bolivia. De AFA sprak vervolgens nog wel het vertrouwen uit in Bauza, maar een ontslag was onafwendbaar. Argentinië komt op 31 augustus in actie in en tegen Uruguay. Op 5 september staat de confrontatie met Venezuela op het programma.