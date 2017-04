Huntelaar: ‘Door de zandbak, China of Turkije kan nu al een streep’

Klaas-Jan Huntelaar heeft een aflopend contract bij Schalke 04 en wordt derhalve veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. De spits zegt zelf nog niet te weten waar zijn toekomst ligt. Een terugkeer in Amsterdam sluit de aanvaller niet uit. “De kans is groot dat ik lekker in Nederland blijf wonen”, aldus Huntelaar.

De ex-speler van onder meer Real Madrid en AC Milan komt bij Schalke amper aan de bak. “Zoals het nu bij Schalke gaat, is het niet naar tevredenheid”, zegt hij in een interview met De Telegraaf. “Ik heb een aflopend contract, dus dit is mijn laatste jaar bij Schalke.”

Waar hij volgend seizoen speelt, is ook voor Huntelaar nog onduidelijk. “Wat ik ga doen, zal ik op gevoel beslissen. Ik vind voetballen leuk, maar ik heb vier kinderen en er zijn zo veel andere leuke dingen. Ik kan het zeker nog opbrengen en weet dat ik nog een hoog niveau kan halen. Ik zie wel wat er gaat gebeuren, welke aanbiedingen er liggen en dan maak ik een keuze. De kans is groot dat ik lekker in Nederland blijf wonen. Door de zandbak, China of Turkije kan nu al een streep worden gezet.”