Dinsdag, 11 April 2017

Real Madrid gaat wereldrecord verbreken voor Hazard

Frank Lampard had er nog één seizoen aan vast kunnen plakken. Swansea City benaderde de gestopte middenvelder eerder dit seizoen, maar hij had geen zin in een rentree in de Premier League. (Sky Sports)

AS Monaco is de volgende die op de handtekening van Youri Tielemans jaagt. De koploper van de Ligue 1 hoopt in de zomer zaken te kunnen doen met Anderlecht. (L’Équipe)

Real Madrid rekent op de komst van Eden Hazard komende zomer. De naam van de Belgisch international staat bovenaan het lijstje van de Koninklijke, dat bereid is meer dan 117 miljoen euro uit te geven aan de aanvallende middenvelder. (Daily Mirror)

Real Madrid wil Álvaro Morata in de deal betrekken. De Spaanse spits moet de omgekeerde weg bewandelen. (Daily Mirror)

Bayern München heeft een vervanger voor Sven Ulreich op het oog. De door Paris Saint-Germain aan Osasuna verhuurde Salvatore Sirigu wordt mogelijk de nieuwe reservedoelman van der Rekordmeister. (Kicker)