Wenger: ‘Ik heb even geen zin in vragen over mijn toekomst’

De schreeuw om het vertrek van manager Arsène Wenger bij Arsenal is dit seizoen luider dan ooit tevoren en bereikte maandagavond misschien wel zijn hoogtepunt na de 3-0 nederlaag op bezoek bij Selhurst Park. The Gunners gingen af tegen de ploeg van Sam Allardyce en een vertrek van de Franse trainer lijkt volgens critici de enige oplossing. Wenger wil vooralsnog van geen wijken weten.

Na de nederlaag tegen Crystal Palace is de achterstand op koploper Chelsea opgelopen tot 21 punten. Het gat met de nummer vier Manchester City, de positie die recht geeft op Champions League-voetbal, is opgelopen tot zeven punten, al heeft Arsenal nog wel een wedstrijd tegoed. “Ik ben teleurgesteld, maar zeker ook vastberaden om het te herstellen”, zei Wenger na afloop tegenover Sky Sports. “We verloren vandaag gewoon teveel duels op cruciale momenten en dat is beslissend voor de wedstrijd. De manier waarop we verliezen is zeer zorgwekkend en ik snap het dan ook als de fans teleurgesteld zijn."

Over zijn toekomst liet Wenger wederom niet veel los. "Ik krijg deze vragen momenteel op elke persconferentie, maar heb nu even geen zin om ze te beantwoorden", zei hij volgens de BBC. "Wat nu telt, zijn de prestaties op het veld. Of de onzekerheid rondom mijn toekomst invloed heeft op mijn spelers? Nee, ik denk het van niet."



{/embed