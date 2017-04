‘Welke vader zou willen dat zijn dochter thuis komt met een Arsenal-speler?’

Arsenal ging maandagavond af tegen Crystal Palace. De druk op de schouders van manager Arsène Wenger is na de 3-0 nederlaag op Selhurst Park gegroeid tot ongekende hoogte. Oud-voetballer Jamie Carragher had na afloop geen goed woord over voor de prestatie van the Gunners.

Carragher liet geen spaan heel van de ploeg van Wenger. “Ze liepen erbij als een stelletje schoonzonen. Welke vader zou willen dat zijn dochter thuis zou komen met een van hen?”, aldus de oud-international, die verbaasd was over het slechte spel van Arsenal.

Aanvoerder Theo Walcott had geen verklaring voor de nederlaag. “We waren onszelf niet vanavond”, aldus de aanvaller tegenover Sky Sports. “We zaten er allemaal teleurgesteld bij in de kleedkamer. De fans balen ook, we hebben hen in de steek gelaten. Maar iedereen moet weten dat we het veld niet opgaan om te verliezen, we doen alles wat we kunnen. Het enige wat we nu kunnen doen is onze excuses aanbieden. Je zag gewoon dat Crystal Palace het meer wilde dan wij. Dat was vanaf de aftrap zichtbaar.”