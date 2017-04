‘Ik lag altijd onder vuur bij Barça, maar ik weet zeker dat ze me missen'

Voor Daniel Alves is het Champions League-duel van Juventus van dinsdagavond met Barcelona een weerzien met zijn oude club. De vleugelverdediger speelde acht seizoenen voor de Catalanen, alvorens hij afgelopen zomer verhuisde naar Turijn. Alves kijkt in aanloop naar de krachtmeting terug op zijn vertrek bij Barcelona.

"Ik voelde me op een gegeven moment niet meer prettig bij Barça", zegt de Braziliaan op de website van de wereldvoetbalbond FIFA. "Er veranderden wat dingen bij de club, waardoor ik altijd degene was die onder vuur lag. Er werd altijd gezegd 'Dani is degene die weg moet'. Ik werd er moe van. Ik besloot om een nieuwe omgeving op te zoeken en het geluk elders te hervinden."

De 33-jarige rechtsback volgt Barcelona nog altijd op de voet. "Ik ben ervan overtuigd dat ze me missen. Ik denk dat ze me waardeerde als professional, als speler en als mens. Ik maakte elke wedstrijd uniek, met een nieuw dansje of iets dergelijks. Ik bracht wat plezier naar de kleedkamer. Ik heb met wat jongens gesproken; ze missen me omdat ik altijd vrolijk ben. Volgens hen ben ik uniek", lacht Alves.