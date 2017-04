Ranieri weidt uit: ‘Uiteindelijk waren Kanté en Clasie de opties’

Claudio Ranieri heeft een boekje opengedaan over zijn tijd bij Leicester City. De voormalig succestrainer werd in februari ontslagen, nadat the Foxes het titelseizoen opvolgden met een strijd tegen degradatie. Volgens sommige Britse media waren de spelers van Leicester uit op het ontslag van Ranieri, maar de Italiaan is overtuigd van het tegendeel.

"Ik kan niet geloven dat mijn spelers mij de das om hebben gedaan", vertelt de clubloze oefenmeester maandagavond bij Sky Sports. "Nee, nee, nee." Wie hem wel een mes in de rug heeft gestoken, wil Ranieri niet zeggen. "Misschien was het iemand anders. Vorig jaar was er een klein probleempje en werden we kampioen", lijkt hij te doelen op een akkefietje met een of meerdere personen. "Misschien beten die personen iets harder van zich af toen we begonnen te verliezen. Ik hoor veel verhalen. Ik wil niet zeggen wie het is. Ik ben een loyaal persoon. Wat ik te zeggen had, heb ik face to face gezegd."

Ranieri weidt eveneens uit over de transfers bij Leicester. Hij betreurde het vertrek van N'Golo Kanté naar Chelsea in de zomer van 2016. "Ik wilde Kanté niet verkopen. Ik wilde ook RIyad Mahrez en Jamie Vardy niet kwijt, want zij waren het hart van onze ploeg", blikt Ranieri terug. "Ik heb tegen ze gezegd dat we een sprookje aan het schrijven waren en dat we daarmee door konden gaan. Ik zei dat we iets konden neerzetten in de Champions League."

Kanté kwam in 2015 over van Caen en werd een van de sterkhouders van Leicester. Aanvankelijk stond de Fransman niet bovenaan het lijstje, verklapt Ranieri. "We keken eerst naar een andere buitenlandse speler om Esteban Cambiasso op te volgen, maar die speler koos niet voor Leicester. Uiteindelijk waren Kanté en Jordy Clasie de opties. Ik heb Kanté twee of drie keer bekeken en ik zei dat we voor hem moesten gaan."