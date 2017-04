Frivole Bergwijn helpt Jong PSV met dubbelslag aan derde positie

Jong PSV is na anderhalve week terug op de derde plek in de Jupiler League. De ploeg van Pascal Jansen boekte een 2-0 zege op FC Volendam, na een dubbelslag van Steven Bergwijn. PSV gaat daardoor van plek vijf naar de derde positie en passeert de opponent, die zakt naar de vijfde plaats.

Bergwijn maakte pas in de tweede helft het verschil, maar Jong PSV kreeg voor rust al legio mogelijkheden om de score te openen. Zo keerde Hobbie Verhulst een inzet van Oleksandr Zinchenko met de knie, werd een Eindhovense bal na een klein halfuur van de lijn gehaald door de doelman, miste Pablo Rosario een grote kopkans en hielp ook Sam Lammers een uitstekende mogelijkheid om zeep. Volendam had zich evenmin onbetuigd gelaten en was onder meer via Kevin van Kippersluis en Enzo Stroo dichtbij. Na de openingsfase was PSV echter wel de dominante ploeg.

Na rust was de thuisploeg zuiverder. Sam Lammers profiteerde weliswaar niet van slordig balverlies van Volendam, maar Bergwijn had het vizier wel op scherp. Vanaf de zestienmeterlijn mocht de aanvaller een hoek uitzoeken en dat deed hij succesvol: 1-0. Even later was Bergwijn genadeloos na nieuw balverlies van de bezoekers. Hij zette een individuele actie op touw en rondde zelf af: 2-0. PSV-doelman Luuk Koopmans moest nog in actie komen om een poeier van Joey Veerman onschadelijk te maken. Lammers beloonde zichzelf niet na een fraaie actie.