Hattrickheld Adebayor maakt einde aan CL-droom van belabberd Galatasaray

Deelname aan de Champions League is maandagavond uit het zicht verdwenen voor Galatasaray. De ploeg van Igor Tudor werd afgedroogd door nummer twee Istanbul Basaksehir: 4-0. Emmanuel Adebayor was met een hattrick de grote man. Het gat met de tweede plek, die recht geeft op deelname aan de Champions League-groepsfase, is opgelopen tot zeven punten. Wesley Sneijder was opnieuw gepasseerd en viel in de tweede helft in voor landgenoot Garry Mendes Rodrigues. Nigel de Jong bleef negentig minuten op de bank bij de nummer vier.

Adebayor was de eerste speler sinds Stanislav Sestak in 2011 die een hattrick verzorgde tegen Galatasaray in de Süper Lig. De eerste treffer gaat wellicht de boeken in als de meest eenvoudige die Adebayor ooit maakte: hij werd voor open doel bediend door Mossoró en kon binnentikken, na ongelukkig uitverdedigen van Galatasaray. Op slag van rust volgde de 2-0. Een afgemeten voorzet van Júnior Caiçara stelde Adebayor in staat om via de lat binnen te koppen.

Dat het bij rust 'slechts' 2-0 stond, was te danken aan Fernando Muslera. De keeper onderscheidde zich met meerdere goede reddingen. Na de onderbreking had Muslera ook een antwoord op een schot van Edin Visca, die na een goede individuele actie het strafschopgebied was binnengedrongen. In de rebound was het echter alsnog raak via Adebayor: 3-0. De Togolees kreeg een publiekswissel en werd vervangen door Mustafa Pektemek, die de 4-0 maakte. Galatasaray staat vierde, met een punt achterstand op Fenerbahçe.