VS, Mexico en Canada willen eerste ‘mega-WK’ organiseren

De Verenigde Staten, Canada en Mexico hebben zich officieel gezamenlijk kandidaat gesteld als organisatoren van het WK van 2026. Dat maakten de drie voetbalbonden maandag bekend op een persconferentie in New York. Het mondiale eindtoernooi zal dat jaar voor het eerst afgewerkt worden met liefst 48 deelnemende landen.

Het plan is dat van de tachtig wedstrijden er liefst zestig in Amerika worden afgewerkt. De overige twintig duels worden verspreid over Mexico en Canada. Mexico en de Verenigde Staten hebben al ervaring met het organiseren van een WK. In 1970 en 1986 was het de beurt aan Mexico, acht jaar later werd het toernooi afgewerkt op Amerikaanse bodem. In 2020 horen de drie voetbalbonden of zij het WK krijgen toegewezen. In eerste instantie zou dat dit jaar al gebeuren, maar door corruptieschandalen bij de wereldvoetbalbond FIFA is dat uitgesteld.

“De VS, Mexico en Canada hebben afzonderlijk van elkaar gedemonstreerd over exceptionele kwaliteiten te beschikken voor het organiseren van evenementen van wereldformaat”, liet Sunil Gulatie, voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond, weten op een persconferentie. Het WK van 2018 wordt gehouden in Rusland, vier jaar later staat Qatar op de planning.