Lucratieve Ajax-deal wekt jaloerse blikken vanuit Jupiler League

Ajax heeft een bijzonder lucratieve sponsordeal in de wacht weten te slepen. In navolging van het eerste elftal zal hoofdsponsor Ziggo per 1 april ook voor een duur van anderhalf jaar verbonden zijn aan de eSports-afdeling van de Amsterdammers, zo meldt de club maandag op zijn digitale thuis.

Het domein eSports heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen en daar profiteert Ajax nu optimaal van. De club zal ongeveer 300.000 euro toucheren voor de diensten van eSporters Koen Weijland en Dani Hagebeuk, die de hoofdstedelingen vertegenwoordigen tijdens diverse FIFA17-computergametoernooien. Ter vergelijking: clubs als NAC Breda, SC Cambuur en FC Den Bosch ontvangen jaarlijks rond de drie ton van hun shirtsponsor.

"In september hebben wij als eerste Nederlandse club een eSporter gecontracteerd in de persoon van Koen Weijland. Als we bij Ajax ergens in geloven, dan gaan we er ook voor", vertelt commercieel directeur Menno Geelen op het digitale thuis van Ajax. "We merken dat er veel interesse is vanuit de markt en zijn dan ook erg blij dat Ziggo hier als eerste partner groots instapt.”