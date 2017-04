Go Ahead Eagles gaat in beroep en hoopt op spits in cruciaal duel

Go Ahead Eagles gaat in beroep tegen het schikkingsvoorstel van één wedstrijd dat de aanklager betaald voetbal maandag deed aan Elvis Manu. De aanvaller werd afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo na een vermeende handsbal van het veld gestuurd door scheidsrechter Edwin van de Graaf, maar Go Ahead weigert zich op voorhand neer te leggen bij de eis van de aanklager.

Manu kon tegen Heracles na amper een kwartier spelen inrukken met een directe rode kaart, nadat hij een poging van Brandley Kuwas met de handen zou hebben gekeerd op de doellijn. De daaropvolgende strafschop werd benut door Thomas Bruns, waarna de bezoekers eenvoudig uitliepen naar een 1-4 overwinning. De Graaf gaf na afloop volgens trainer Robert Maaskant zelfs aan dat hij fout zat. Manu zelf ontkent dat hij de bal met zijn hand raakte. “In de herhaling zie je nog beter dat het geen hands is en dat er een rode kaart bijkomt, kan er ook nog wel bij”, reageerde de aanvaller. “Dit is direct rood, dus ik ga ervanuit dat de kaart geseponeerd wordt.”

Go Ahead heeft via de officiële kanalen echter aangegeven niet akkoord te gaan met het voorstel van de aanklager. Mocht het beroep van de Deventenaren ongegrond worden verklaard, dan zal Manu het duel van zondag met Willem II aan zich voorbij moeten laten gaan. Go Ahead is momenteel hekkensluiter in de Eredivisie.