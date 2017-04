Hyballa gaat niet in op opmerkelijk voorstel: ‘Zou paniekvoetbal zijn’

Het degradatiespook is NEC inmiddels serieus genaderd na tien nederlagen in de laatste elf wedstrijden, maar trainer Peter Hyballa zit in het slot van de competitie niet te wachten op hulp van buitenaf. De clubleiding van de Nijmegenaren had graag een extra, ervaren assistent toegevoegd aan de technische staf van Hyballa, maar die heeft daar vriendelijk voor bedankt.

"Ik heb aangegeven dat het niet mijn voorkeur heeft om een ervaren coach naast me te krijgen. Daarmee zijn ze akkoord gegaan", zegt de Duitse oefenmeester tegen FOX Sports. "Alles wat je nu nog aan de staf zou veranderen, is paniekvoetbal. De club heeft daarna het vertrouwen in mij uitgesproken en aanvoerder Gregor Breinburg heeft dat vanmiddag ook gedaan. En dus gaan we gewoon tot het einde van het seizoen door met de huidige technische staf."

"Ik vind het goed dat Edwin de Kruijff (technisch manager, red.) nadenkt over oplossingen, maar ik zie dat niet zitten", vervolgt Hyballa. "Om nu voor vier wedstrijden wat anders te gaan doen. Zolang ik hier zit, denk ik mee, en ik denk dat het ons niet helpt als we de staf veranderen. Mijn kracht is duidelijk zijn en dat ben ik nu ook geweest." NEC is na het verlies van afgelopen weekeinde tegen Ajax (1-5) afgezakt naar een zestiende plaats in de Eredivise.