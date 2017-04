‘Feyenoord hoort slecht nieuws: seizoen Karsdorp al voorbij’

Het seizoen van Rick Karsdorp bij Feyenoord is voorbij. De rechtsback kampt met een knieblessure en kan daardoor dit seizoen niet meer in actie komen. De Oranje-international liep de blessure op in het duel met Ajax (2-1 verlies). In eerste instantie leek zijn kwetsuur mee te vallen, maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat Karsdorp schade aan zijn meniscus heeft opgelopen.

Dat meldt Voetbal International maandag. De blessure van Karsdorp is een flinke tegenvaller in de strijd om het kampioenschap. De rechtsback is een vaste waarde in de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij groeide uit tot steunpilaar en heeft zijn debuut in het Nederlands elftal inmiddels gemaakt. De resterende vier competitiewedstrijden moet hij laten schieten.

Mogelijk heeft de verdediger zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. De Telegraaf meldde vorige week dat Bayern München serieuze interesse in hem heeft. Het contract van Karsdorp in De Kuip loopt door tot medio 2020.