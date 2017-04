KNVB straft Fortuna Sittard met forse puntenaftrek

De KNVB heeft Fortuna Sittard, nadat de club in september ook al drie punten in mindering kreeg, maandag opnieuw gestraft met een puntenaftrek vanwege het niet nakomen van de financiële doelstellingen. De Limburgers moeten het deze keer doen met een vermindering van zes winstpunten.

De bond laat in een persbericht weten dat Fortuna in november 2016 voor de derde en vierde keer een deadline heeft gemist die in het plan van aanpak dat beide partijen hadden geformuleerd was opgenomen. De club van trainer Sunday Oliseh ging vervolgens in beroep tegen de straf die de licentiecommissie uitdeelde, maar de beroepscommissie heeft nu dezelfde sanctie opgelegd.

Een nieuw beroep tegen de straf is niet meer mogelijk, waardoor Fortuna zijn puntenaantal ziet dalen van 38 naar 32. De club is door de KNVB sinds februari 2016 ingedeeld in Categorie I.