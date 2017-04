Westermann waarschuwt Ajax: ‘Het zal moeilijk worden om hen te verslaan’

Voor Ajax staat komende donderdag de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League op het programma, wanneer Schalke 04 op bezoek komt in de Amsterdam ArenA. Heiko Westermann speelde tussen 2007 en 2010 in Gelsenkirchen en kent de club goed.

Het wordt volgens hem voor Ajax allesbehalve makkelijk om de halve finale te halen. “Schalke heeft enorm veel kwaliteit in de ploeg en het zal moeilijk worden om hen te verslaan. In de Bundesliga hebben ze het moeilijk. Ze hebben een aantal moeilijke periodes gehad”, zegt de verdediger tegenover Sport1. “Het is eigenlijk een ronde of twee te vroeg.”

“Het had zeker mogelijk geweest om elkaar in de halve finale of zelfs finale tegen te komen. Dat had mooier geweest”, vervolgt Westermann, die een verleden heeft bij Schalke 04. “Het was mijn meest succesvolle periode. Ik speelde er regelmatig en we deden ook mee in de Champions League. Bij Schalke 04 heb ik ook nog wel een paar vrienden en sommige jongens met wie ik heb samengespeeld, spelen daar nog.”