FC Twente en Marsman aan het einde van het seizoen uit elkaar

De wegen van FC Twente en Nick Marsman gaan aan het einde van het seizoen scheiden, zo meldt de club op zijn website. Het aflopende contract van de doelman gaat definitief niet verlengd worden. Die conclusie is getrokken na gesprekken tussen de clubleiding en Marsman.

Eind januari meldde Voetbal International al naar buiten dat FC Twente het contract van Marsman waarschijnlijk niet ging verlengen. De doelman zou bij een contractverlenging genoegen moeten nemen met een behoorlijke salarisverlaging, omdat Twente de salarishuishouding naar beneden heeft bijgesteld. Marsman kan nu komende zomer transfervrij uit Enschede vertrekken.

Bij FC Twente doorliep Marsman de gehele jeugdopleiding, waarna hij in 2011 debuteerde in het eerste elftal. “Zoals bekend liep Nicks contract af bij FC Twente. We hebben met hem gesproken en zijn samen tot de conclusie gekomen dat zijn toekomst niet bij FC Twente ligt, maar dat het beter is dat hij elders zijn carrière vervolgt”, aldus Jan van Halst, commercieel directeur bij FC Twente.