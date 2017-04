Robben vol vertrouwen: ‘Ik voel dat we klaar zijn voor deze wedstrijd’

Voor Bayern München wacht woensdag de eerste wedstrijd tegen Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Met de 4-1 overwinning op Borussia Dortmund kende der Rekordmeister een uitstekende generale voor het treffen met de koploper van LaLiga. Volgens Arjen Robben is Bayern klaar voor de dubbele ontmoeting met Real Madrid.

“We hebben net een goede tegenstander verslagen en dat geeft vertrouwen. In die wedstrijd hebben we veel kansen gecreëerd en goed gespeeld. Ik voel dat we klaar zijn voor Real”, zegt Robben in gesprek met AS. “Het is moeilijk, ze zijn één van de beste teams ter wereld met spelers van wereldformaat. Ik denk dat het belangrijk is dat we de wedstrijd met vertrouwen beginnen en proberen ons eigen spel te spelen.”

“We hebben redenen om met vertrouwen richting die wedstrijd te werken, maar we moeten niet overmoedig worden”, vervolgt de Nederlandse aanvaller. “De eerste wedstrijd moeten we beginnen met passie en agressie. We moeten vanaf het eerste fluitsignaal laten zien dat we willen winnen.”