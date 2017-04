‘Als Pogba 105 miljoen waard is, hoeveel moet hij dan wel niet kosten?’

Dele Alli maakt een geweldig seizoen door en het doelpunt dat de Engelsman zaterdag tegen Watford maakte, was alweer nummer twintig voor Tottenham Hotspur en land deze jaargang. De middenvelder wordt dan ook steeds nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en Jamie Redknapp denkt dat de Koninklijke flink zal moeten betalen voor het twintigjarige supertalent.

“Als je aan het begin van het seizoen had gevraagd wie er meer waard zou zijn, Paul Pogba of Alli, dan zou de Fransman elke keer gewonnen hebben. Maar na een sensationeel seizoen is Alli Pogba voorbijgegaan”, begint hij tegenover de Daily Mail. “Als de United-middenvelder een recordbrekende 105 kostte, hoeveel is Alli dan wel niet waard? Alli excellereert in de vrije rol die hij krijgt van Mauricio Pochettino.”

“Vorig seizoen maakte hij al zijn doelpunten, op eentje na, met zijn rechtervoet en nu laat hij de complete omvang van zijn kwaliteiten zien. Zijn voetbalarrogantie is prachtig om te zien”, gaat Redknapp verder. “Alli weet hoe goed hij is en, als hij Engeland niet verlaat, heeft hij de potentie om de beste aanvallende middenvelder uit de geschiedenis van de Premier League te worden.”