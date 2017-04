‘Als je tekort schiet voor Oranje, zou ik aanraden om Curaçao te kiezen’

Sinds een jaar is Jarchinio Antonia international voor Curaçao. De 26-jarige aanvaller van Go Ahead Eagles speelde tot dusver zeven interlands voor het eiland, waarmee hij komende zomer deelneemt aan de Caribbean Cup en de Gold Cup. De keuze voor Curaçao was geen gemakkelijke voor Antonia.

Hij werd geboren in Nederland en heeft een Surinaamse moeder en een Antilliaanse vader. Antonia werd echter niet opgevoed door zijn vader. “In het begin was het aanpoten, omdat ik totaal geen connectie had met mijn Antilliaanse roots. Ik had vooral moeite met de taal. Mijn teamgenoten vertelden een grap en het werd achteraf voor mij vertaald. De fun was er al vanaf. Nu vang ik steeds meer woordjes op en kan ik ook meepraten”, zegt de aanvaller in gesprek met Carabisch Netwerk.

“Natuurlijk is Oranje de eerste keuze, omdat het voetbal in Nederland veel groter is”, vervolgt Antonia zijn verhaal. “Maar als je weet dat je tekort schiet voor het Nederlands elftal dan zou ik anderen aanraden om voor het Curaçaose elftal te kiezen. De moeder van mijn teamgenoot Kuwas zei het volgende: je kan drie wedstrijden voor het Nederlands elftal spelen en een van de jongens zijn, of je kan tachtig wedstrijden voor Curaçao spelen en de man worden.”