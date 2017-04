‘De laatste drie wedstrijden van PSV speelde ik niet, dat verraste mij’

Bart Ramselaar kende ogenschijnlijk weinig aanpassingsproblemen na zijn overstap van FC Utrecht naar PSV. De middenvelder speelt dit seizoen regelmatig en kon ook geregeld op een basisplaats rekenen. De afgelopen drie wedstrijden, voor het treffen met Willem II op zondag, moest hij echter genoegen nemen met een plekje op de bank.

Dat Ramselaar tegen de Tilburgers wel weer aan de aftrap mocht verschijnen maakte de ruime overwinning (5-0) extra mooi: “Ik wilde mezelf ook laten zien. De laatste drie wedstrijden heb ik niet gespeeld. Dat was voor mij ook een verrassing op dat moment. Je kunt dan alleen maar goed trainen en hopen dat je erin komt”, vertelde hij aan Omroep Brabant.

PSV had in eerste instantie moeite om een gat in de verdediging van Willem II te vinden: “Het was moeizaam. We moesten er even doorheen spelen. Zij speelden achterin compact, dus we moesten snel van kant wisselen om ruimtes te maken. Maar dat deden we niet goed genoeg.” De Eindhovenaren hadden daarbij ook het geluk aan hun zijde, toen een glaszuiver doelpunt van Thom Haye over het hoofd werd gezien: “Dan hadden we 0-1 achtergestaan en dan was het een hele andere wedstrijd geworden.”