Bosz getipt als nieuwe bondscoach: ‘Ik heb hem persoonlijk hoog zitten’

Sinds het ontslag van Danny Blind wordt er in alle hevigheid gespeculeerd over wie de nieuwe bondscoach moet worden. Als het aan Jordi Cruijff ligt, krijgt Peter Bosz de leiding over het Nederlands elftal. Volgens de technisch directeur van Maccabi Tel Aviv wordt het lastig om een buitenlandse bondscoach aan te stellen.

“Er worden nu allerlei namen genoemd, maar de diversiteit daarvan is een indicatie dat de keuze een moeilijke wordt. Persoonlijk heb ik iemand als Peter Bosz hoog zitten, omdat ik bij Maccabi van nabij heb ervaren hoe hij werkt”, schrijf Cruijff in zijn column in de De Telegraaf. Volgens hem wordt het lastig om een buitenlandse bondscoach te strikken. “Tenminste, een buitenlander die goed met de typische Nederlandse cultuur kan omgaan.”

“Dan zit je gauw op het niveau van Pep Guardiola en die ga je niet binnenhalen. Voor de meeste anderen wordt het een moeilijke en waarschijnlijk zelfs onmogelijke missie”, vervolgt de technisch directeur van Maccabi Tel Aviv. “Eigenlijk is Ronald Koeman de enige die in het gat tussen de oudere en jongere coaches zit, maar Koeman wordt voor de KNVB een onmogelijke missie. Hetzelfde geldt voor Frank Rijkaard die als trainer/coach is gestopt.”