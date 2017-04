Valencia doet zaken met Juventus en haalt Italiaans international binnen

Simone Zaza mag zich vanaf maandag definitief speler van Valencia noemen, zo heeft de club uit de sinaasappelstad via de officiële kanalen bekend gemaakt. De Italiaan werd sinds januari van Juventus gehuurd en bevalt blijkbaar zo goed dat los Murciélagos hem nu permanent hebben overgenomen.

Daarmee lijkt een bizar seizoen voor Zaza toch een goede afloop te kennen. De spits werd in eerste instantie verhuurd aan West Ham United, maar beviel daar in de eerste helft van het voetbaljaar zo slecht dat hij in januari teruggestuurd werd naar Juve. Valencia sloeg vervolgens toe en haalde hem op huurbasis binnen. In LaLiga doet Zaza het met vier goals in veertien wedstrijden, waarvan twee afgelopen weekend tegen Granada, zo goed dat hij nu mag blijven.

Hoeveel Valencia precies neerlegt voor de Italiaans international, die tot 2021 heeft getekend, is niet naar buiten gebracht. Juventus betaalde zelf in 2015 achttien miljoen euro om Zaza over te nemen van Sassuolo. In Turijn kwam hij uiteindelijk tot acht doelpunten in vierentwintig optredens.