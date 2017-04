‘Ik zie niet meer de absolute honger bij Ronaldo, dat is al even gaande’

Real Madrid koerst op de Spaanse titel af en is nog in de race om opnieuw de Champions League te winnen. Cristiano Ronaldo scoorde dit seizoen in alle competities 26 keer, maar Bernd Schuster ziet niet de Ronaldo als in voorgaande seizoenen. Volgens de oud-speler van de Koninklijken is de echte honger bij de Portugees verdwenen.

“Ik vind dat hij dit seizoen aanmerkelijk minder presteert op het veld. Die neerwaartse spiraal is al een tijdje gaande. Ik zag het vorig seizoen al: ik zie niet meer de absolute honger bij hem”, zegt Schuster in gesprek met Die Welt. “Voorheen wilde hij bij een 4-0 voorsprong nog twee doelpunten maken. Daarin was hij vrij agressief, hij wilde nog een doelpunt. Ook al was dat uit een strafschop. Dat is nu over.”

“Het is allemaal meer statisch, hij beweegt minder”, vervolgt de oud-speler van onder meer Barcelona, Real Madrid en Atlético. “Ik heb zijn snelheid en zijn wil om te passeren dit seizoen niet meer gezien. Gareth Bale ziet er ook nog niet echt fit uit, hij is niet zoals Arjen Robben. Die zit na een blessure direct weer op honderd procent. Maar ik snap wel dat Bale speelt, want de mensen in Bernabéu willen Bale en Ronaldo allebei zien spelen. Maar afgelopen weekend waren er ook weer fluitconcerten voor Cristiano.”