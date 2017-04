Bosz blij met ‘voorbeeld’: ‘Na de training loopt hij honderden meters’

Heiko Westermann speelt dit seizoen tot nu toe een rol in de marge bij Ajax en kan vooral van de fans van de Amsterdammers op de nodige kritiek rekenen. De Duitser, die in de zomer over werd genomen van Real Betis, is tot nu toe slechts tijdens een handvol wedstrijden in actie gekomen. Peter Bosz heeft echter geen spijt van het aantrekken van Westermann.

“Hij doet het geweldig bij ons. Die jongen is teleurgesteld dat hij niet meer speelt, maar binnen het elftal doet hij het bij ons echt geweldig. Dat vind ik wel belangrijk: na een training, en dan kun je gaan lachen omdat het een Duitser is, loopt hij nog honderden meters.”, vertelde de trainer bij Rondo.

Westermann vervult zodoende een belangrijke rol in de kleedkamer, meent Bosz: “Hij is echt een voorbeeld voor die jongens. Als hij dat op zijn 32e doet, moeten die jongens ook zien dat ze niet alleen maar hoeven te trainen en daarna weer naar binnen moeten gaan.”