‘Ik denk dat Feyenoord nu toch klappen gaat krijgen, ik heb een sprankje hoop’

PSV won zondag in eigen stadion met 5-0 van Willem II. Eerder op de middag liet Feyenoord op bezoek bij PEC Zwolle punten liggen, waardoor de achterstand van de Eindhovenaren geslonken is tot vijf punten. Willy van de Kerkhof heeft daardoor weer ‘een klein sprankje hoop’ op het kampioenschap.

“Ik denk dat Feyenoord nu toch klappen gaat krijgen. Ik denk dat het voor de Rotterdammers nog een hele strijd wordt om de landstitel. Het is verdomd jammer dat wij twee punten in Enschede hebben laten liggen. Dan hadden wij nog volop mee kunnen doen om het kampioenschap”, zegt Van de Kerkhof in gesprek met Omroep Brabant.

“Dat is nu iets moeilijker. Alhoewel, Utrecht en Vitesse zijn moeilijke tegenstanders voor Feyenoord. Ik heb dus nog een heel klein sprankje hoop”, stelt de oud-international. Hij genoot van het optreden van PSV tegen Willem II. “Een geweldige wedstrijd met een hele mooie uitslag. PSV had geen kind aan Willem II. Dat afgekeurde doelpunt werkte in ons voordeel. Gelukkig hebben we in Eindhoven nog geen doellijntechnologie.”