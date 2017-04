‘Ik wil niet de nieuwe Messi zijn, onze relatie is niet geweldig’

In Argentinië weet men ook dat Lionel Messi niet het eeuwige leven heeft als voetballer en het voetbalgekke Zuid-Amerikaanse land is al enige tijd op zoek naar een speler die na het pensioen van Leo de kar kan trekken. Paulo Dybala lijkt op dit moment de meest waarschijnlijke naam om in de toekomst de nieuwe grote Argentijnse ster te worden, maar de aanvaller van Juventus heeft voorlopig wel even genoeg van de vergelijkingen.

“Ik bewonder en respecteer Messi enorm. Hij heeft de Champions League meerdere malen gewonnen en ik droom nog van de eerste keer. Ik speel voor Juve en ik wil winnen”, blikt hij tegenover La Repubblica vooruit op de Champions League-ontmoeting tussen La Vecchia Signora en Barcelona. “Of ik de nieuwe Messi ben? Mensen moeten begrijpen dat ik Paulo Dybala ben en dat ik dat ook zal blijven.”

“Ik snap de vergelijkingen en verwachtingen van de Argentijnen, maar ik wil niet de nieuwe Messi, of de Messi van de toekomst, zijn. Hij is uniek, net zoals Diego Maradona. Ik word ook nooit zijn erfgenaam genoemd”, gaat Dybala verder. “Messi praat ook niet zoveel, hij is erg op zichzelf. Onze relatie is tot nu toe niet geweldig.”