VIDEO - Radamel Falcao houdt AS Monaco aan kop van de Ligue 1

AS Monaco heeft dit weekend op bezoek bij SCO Angers geen fouten gemaakt. Les Rouges et Blancs waren dankzij een treffer van Radamel Falcao te sterk voor de middenmoter en houden zo de eerste plek in de Ligue 1 in handen. Voor de Colombiaan was het alweer zijn zeventiende competitietreffer van het seizoen.