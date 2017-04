‘Hij zal hem toch niet tegen Ajax opstellen, of is Cocu hardleers?’

Hugo Borst is naar eigen zeggen getuige van 'een krankzinnige voetbaljaargang'. Een seizoen vol missers en fouten en een seizoen waarin geen enkele topclub overmacht heeft, zo oordeelt de columnist van het Algemeen Dagblad maandag. Borst wijst erop dat Feyenoord, Ajax en PSV er niet in geslaagd zijn om drie fatsoenlijke wedstrijden achter elkaar te spelen.

"De een heeft een uit-complex, de ander kan rond Europese wedstrijden niet goed presteren in de Eredivisie en PSV, tja, PSV heeft dus Luuk de Jong, die nog drie jaar vastligt", zo concludeert Borst cynisch. De aanvaller annex captain kwam in de laatste zeven competitieduels niet verder dan een schamel doelpunt.

In de optiek van Borst hebben de fans van PSV het helemaal gehad met De Jong, die zondag tegen Willem II naar de kant werd gehaald. Dat kon een deel van de fans van PSV zeker bekoren. "Phillip Cocu heeft er 29,5 wedstrijd over gedaan om Luuk de Jong af te schrijven. Sneu trouwens, die teloorgang. Niemand snapt wat er met die jongen is gebeurd. Henk Krol is leniger in de heupen. Of is Phillip Cocu hardleers? Hij zal Luuk tegen Ajax toch niet opstellen?"