Het contract van Pepe bij Real Madrid loopt komende zomer af, maar de verdediger blijft wachten op een nieuwe aanbieding van de club. Daarmee accepteert de Portugees international dat hij zijn toekomst niet in eigen hand heeft. Pepe zou de nodige mogelijkheden hebben, mochten de Koninklijken niet met een aanbieding komen.

Zo zouden Manchester City, Paris Saint-Germain en Chelsea de verdediger komende zomer wel binnen willen halen, terwijl ook een vertrek naar China tot de mogelijkheden behoort. “Ik zal tot de laatste seconde op Real Madrid wachten, dat heb ik eerder gezegd. Voor mij is het nog steeds een eer om hier te zijn”, zegt de verdediger op een bijeenkomst van supporters van Real Madrid.

“Ik wil dat de fans tevreden zijn, ik draag het shirt altijd met trots. Daarom probeer ik altijd alles te geven. Alleen God weet wat er in de toekomst gaat gebeuren, mijn contract loopt af”, vervolgt Pepe zijn verhaal. In de derby tegen Atlético viel hij door een botsing met ploeggenoot Toni Kroos uit met enkele gebroken ribben. “Ik focus me nu op mijn rentree en we zullen er alles aan doen om alle competities te winnen waar we nog in zitten.”