Koeman waarschuwt: ‘Als hij niet bijtekent, moeten we hem verkopen’

Het contract van Ross Barkley bij Everton loopt nog tot 2018 en het is geen geheim dat de club die verbintenis graag wil verlengen. De middenvelder zou zelf denken aan een vertrek bij the Toffees. Volgens manager Ronald Koeman is het simpel: als Barkley niet verlengt, wordt hij komende zomer verkocht.

“We bieden hem een nieuw contract aan en dan zijn er twee opties. Hij kan dat contract tekenen of hij kan het niet tekenen. Als hij niet bijtekent, moeten we hem verkopen. Zo simpel is dat, in mijn ogen”, wordt Koeman geciteerd door Sky Sports. Hetzelfde zal waarschijnlijk gelden voor Romelu Lukaku. De Belgische spits heeft nog een contract tot 2019, maar Everton heeft graag dat hij deze verlengt.

Lukaku zou zelf echter willen vertrekken, het liefst naar Chelsea. “We proberen onze beste spelers te houden. De laatste tijd hebben we veel over Ross en Rom gepraat omdat ze heel belangrijk zijn. Meestal vormt de kwaliteit van die spelers het verschil tussen Everton en de tegenstander en ze speelden heel goed tegen Leicester”, besluit Koeman, die met Everton de zevende plaats inneemt in de Premier League. The Toffees wonnen zondag met 4-2 van Leicester City.