Guardiola: ‘Emery kwam naar me toe en zei: 'dat is een speler voor jou''

David Silva speelde zaterdag tegen Hull City zijn driehonderdste wedstrijd in het shirt van Manchester City. In 2010 maakte de Spaanse middenvelder voor een kleine dertig miljoen euro de overstap van Valencia naar Engeland. Josep Guardiola roemt de kwaliteiten van Silva en geeft toe dat Barcelona hem destijds ook had willen halen.

“Ik herinner me dat ik bij Barcelona zat en dat Unai Emery (destijds trainer van Silva bij Valencia, red.) naar me toe kwam na een wedstrijd. Hij zei: David Silva is een speler voor jou. Geloof me, dat is een Barcelona-speler”, zegt Guardiola in gesprek met de Engelse pers. “En hij had gelijk. Het is een speciale speler en dat gaat niet alleen om zijn kwaliteiten.”

“Ik zeg altijd tegen hem: Je moet doelpunten maken!. Als Silva doelpunten zou maken, zou hij een onvoorstelbaar complete speler zijn”, vervolgt de Spaanse oefenmeester. “Hij heeft een fantastische mentaliteit. Hopelijk kunnen we nog steeds een betere speler van hem maken. Ik geloof dat hij nog beter kan, maar hij verdient een grote felicitatie voor wat hij bereikt heeft in Engeland. Of we hem geprobeerd hebben naar Barcelona te halen? Hij was zo duur.”

“Hij heeft meer dan prijzen. Prijzen zet je ergens neer en maak je af en toe schoon. Hij heeft respect voor zijn teamgenoten en trainers, dat is het belangrijkste. Het gaat er niet om hoeveel individuele prijzen je als speler gewonnen hebt.”