Locadia: ‘Ik vind dat de fans van PSV een beetje hard met hem omgaan’

Een deel van de supporters van PSV reageerde zondag met luid gejuich toen de speaker tijdens de competitiewedstrijd tegen Willem II (5-0) de vervanging van Luuk de Jong door Jürgen Locadia bekendmaakte. De naam van laatstgenoemde werd in de eerste helft langdurig gescandeerd.

De Jong zit niet lekker in zijn vel. In de laatste zeven competitieduels kwam de spits annex captain maar tot één schamel doelpunt, in de 1-3 zege op Go Ahead Eagles. Locadia betreurt de houding van een deel van de fans. "Ik weet wel wat Luuk heeft gepresteerd de afgelopen twee seizoenen. Hij heeft meer dan vijftig goals gemaakt voor PSV. Ik vind dat ze een beetje hard met hem omgaan", zo benadrukte de aanvaller in gesprek met De Telegraaf.

"Maar hij moet erboven staan. Wij weten wat hij kan." Phillip Cocu was niet tevreden over de verrichtingen van De Jong en wisselde zijn aanvoerder dan ook. "Dat deed ik omdat hij niet lekker in de wedstrijd zat. Locadia kon niet voor de derde keer in één week starten, Siem de Jong ook niet. Daarom begon Luuk, maar daar waren we niet tevreden over”, reageert Cocu zondag tegenover FOX Sports.. "Dan heb je met Jürgen een speler die ook in de spits kan spelen. Zijn wisselwerking met Gastón Pereiro werkte goed."

De Jong gaf in gesprek met hetzelfde medium aan dat hij wel begreep dat hij naar de kant werd gehaald. "Het is een keuze van de trainer. Jürgen is ook goed bezig en het is fijn als je iemand met extra energie kunt brengen", stelt de aanvoerder van PSV. "Je wil altijd spelen, daar ben je profvoetballer voor geworden, maar ik begrijp wel dat de trainer deze keuze maakt. Het wilde bij mij een paar keer nét niet. Dan valt hij net niet binnen, dat is jammer. Gelukkig lopen we in de tweede helft uit naar 5-0."