‘Ik zag de reactie van de supporters van Ajax niet als een belediging’

Bertrand Traoré is zonder meer de meest bekritiseerde speler van dit seizoen van Ajax. De van Chelsea gehuurde aanvaller stond echter tegen Feyenoord en AZ op toen het elftal van Peter Bosz hem het hardst nodig had en zaterdag in het uitduel met NEC (1-5) was hij in de spits opnieuw de uitstekende vervanger van Kasper Dolberg.

Traoré erkent dat hij lekker in zijn vel zit. "Ik benader op dit moment de beste vorm uit mijn Vitesse-tijd en ben bijna net zo goed als onder Guus Hiddink bij Chelsea. Bijna", zo verzekert de aanvaller in gesprek met De Telegraaf. Een aantal weken geleden werd hij uitgefloten door zijn eigen fans en verwijderde hij al zijn Ajax-foto’s van social media. Een kort moment van woede, verzekert Traoré.

"Als je naar het toplevel toe wilt, moet je dat accepteren. Zo gaat het bij elke topclub. Presteert Chelsea niet, dan zijn de fans ook niet blij. Het gaf mij het signaal dat ik meer moest doen, nog harder moest werken. Ik ben jong en wil me verbeteren, dus dan moet ik elke wedstrijd het uiterste van mezelf vragen. Ik zag de reactie van de fans niet als een belediging, maar als stimulans. Ik neem het zoals het is."