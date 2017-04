Bosz waarschuwde 'wereldgozer': 'Ik zei: 'zo gaat het niet werken''

Peter Bosz voelt zich niet verantwoordelijk voor het winterse vertrek van Riechedly Bazoer, Anwar El Ghazi en Nemanja Gudelj uit Amsterdam. Het drietal viel na de komst van de oefenmeester bij Ajax buiten de boot en speelt inmiddels respectievelijk voor VfL Wolfsburg, Lille en Tianjin TEDA.

"Je kunt niet je status halen uit het feit dat je in de jeugdopleiding hebt gezeten. Mijn nekkie gaat eraf als het niet goed gaat, daarom bepaal ik de opstelling", zo benadrukte Bosz in gesprek met Ziggo Sport. "Ik heb er geen spijt van dat ik El Ghazi, Bazoer en Gudelj niet voor Ajax heb kunnen behouden"

Ajax kende in de maanden september, oktober en november een uitstekende reeks. Dat ging echter ten koste van het drietal. "Gudelj zei dat hij het niet op kon brengen om op de bank te gaan zitten. Ik heb hem gewaarschuwd, hij is een wereldgozer. Ik heb hem verteld: 'zo gaat het niet werken'.

Tianjin TEDA is na vier speeldagen in de Chinese Super League op een negende plaats terug te vinden, met vijf punten. Gudelj kwam tot dusver tot drie duels, allen in de basis. El Ghazi schommelt bij Lille tussen bank en basis, met negen optredens in totaal. Bazoer heeft in Duitsland een basisplek veroverd: hij kwam tot dusver tot zeven duels.