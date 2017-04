‘In dat geval krijgt Nederland de meest enthousiaste bondscoach ooit’

Co Adriaanse zat zondagavond met een kandidaat-bondscoach aan tafel bij Studio Voetbal. Althans, dat is het oordeel van de trainer in ruste over de bij PEC Zwolle vertrekkende Ron Jans. De oefenmeester zelf vindt zichzelf minder geschikt. "Het is leuk dat mijn naam wordt genoemd, maar ik neem het niet serieus", zo benadrukte Jans meteen.

"Ik heb nooit echt in de top gewerkt", zo stelt Jans, die in het verleden voor de selecties van FC Groningen, Standard Luik en sc Heerenveen stond. Adriaanse vindt Jans te bescheiden. "Je hebt de beker en de Johan Cruijff Schaal gewonnen met PEC Zwolle en Ajax verslagen in de Arena. Dat zijn topprestaties." Pierre van Hooijdonk was het daar volledig mee eens. "Dan doe je jezelf tekort", zo zei de oud-aanvaller.

"Mochten ze me toch vragen, krijgt Nederland de meest enthousiaste bondscoach ooit", zegt Jans met een glimlach. Technisch directeur Hans van Breukelen vindt Jans niet 'een reële kandidaat' om Danny Blind op te volgen. De KNVB is op zoek naar een trainer met ervaring, een vakman, een inspirator en een trainer die er bovenop zit. "Je voldoet aan alle punten", zei Adriaanse tegen Jans.

Jans treedt na dit seizoen in dienst bij de KNVB, als hoofddocent voor de cursus Coach Betaald Voetbal. De 58-jarige trainer liet afgelopen winter de Zwolse clubleiding weten zijn aflopende contract niet te verlengen. Jans gaat samen met Leon Vlemmings de vernieuwde opleiding UEFA Pro/Coach Betaald Voetbal een gezicht geven.

