Van Hanegem: ‘Het leek wel of hij eieren in zijn voetbalschoenen had’

Willem van Hanegem vindt dat Feyenoord niet uitstraalt dat het al heel het seizoen de ranglijst aanvoert. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst kwam zondag bij PEC Zwolle niet verder dan een 2-2 gelijkspel en zodoende is de voorsprong van Ajax in een mum van tijd van zes punten naar één schamel punt geslonken.

Van Hanegem hechtte weinig waarde aan de midweekse 8-0 zege op Go Ahead Eagles, daar hij al maanden verkondigt dat de koploper wisselvallig speelt. "Maar omdat het dan toch vaak goed kwam, mocht je dat eigenlijk niet zeggen. Het zal toch niet gebeuren dat de titel nu nog wordt verspeeld?", vraagt de oud-Feyenoord zich maandag openlijk af in het Algemeen Dagblad. "Feyenoord staat al heel het seizoen bovenaan. Dan mag je toch verwachten dat de spelers dat ook in deze wedstrijd uitstralen?"

"Ze moeten de komende weken wel dondersgoed beseffen dat ze écht geschiedenis kunnen schrijven. Voor de club, voor de supporters en ook voor zichzelf. Maar dat gevoel mis ik wel bij sommige spelers." Van Hanegem vindt dat er geen plaats voor paniek moet zijn, daar Ajax het ook niet eenvoudig zal hebben in de komende weken. "Ja, tegen NEC zag het er allemaal wel leuk uit, maar die gasten verliezen elke week."

Tekst gaat verder onder de foto



Van Hanegem opperde zondagochtend om Michiel Kramer in de spits op te stellen tegen PEC. "Dat was al voordat bleek dat Nicolai Jørgensen niet kon spelen." Hij zag de Deen namelijk op kunstgras spelen tegen Sparta Rotterdam. "Het leek wel of hij eieren in zijn schoenen had. Hij liep zo voorzichtig, met van die kleine stapjes. Die jongen is niet gemaakt voor dat vreselijke kunstgras. Nu stond Dirk Kuyt in de spits. Ach, hij is zo gedreven dat hij waarschijnlijk niet eens merkt op wat voor veld hij speelt."

Gertjan Verbeek is van mening dat Feyenoord een overspannen indruk maakt. "Ze lopen zichzelf een beetje voorbij", analyseerde de coach van VfL Bochum het duel in Zwolle. "Ze doen niet wat ze moeten doen. Je hebt nu ook Rick Karsdorp en Terence Kongolo niet. Dan zijn ze heel kwetsbaar tegen een ploeg die op de counter speelt." Ronald de Boer haalt aan dat Feyenoord in het verleden ook geen goede resultaten op kunstgras behaalde. "Met dit warme weer weten we allemaal dat het behoorlijk stroef wordt. Dat gaat dan misschien in het kopje zitten."