De Boer twijfelt: ‘Ik zie nog niet de man die Ajax echt beter gaat maken’

David Neres was in de laatste drie wedstrijden van Ajax weliswaar goed voor twee goals, maar de Braziliaanse winteraankoop maakt nog geen verpletterende indruk op Ronald de Boer. De analist zit naar eigen zeggen nog niet op het puntje van zijn stoel.

"Hij liet tegen NEC zien dat hij een goede techniek heeft en zorgde hij ook voor dreiging", vertelde De Boer bij FOX Sports over de maker van de 0-2. De van Sao Paulo overgekomen aanvaller had ook indirect een aandeel in de 0-1, een eigen doelpunt van NEC. Mede dankzij de vroege 0-1 en 0-2 won Ajax met 1-5 in Nijmegen.

"Als hij iemand inspeelt, beweegt hij altijd door. Hij was in ieder geval aanwezig en had de intentie om overal bij te zijn." De Boer denkt dat Neres toch nog iets meer tijd nodig heeft. "Hij is weliswaar groeiende, maar ik zie nog niet de man van twaalf miljoen die Ajax echt beter gaat maken. Misschien heeft hij wat aanpassingsproblemen en gaat hij het de komende periode meer laten zien."

Co Adriaanse vindt Neres een supervaardige en snelle voetballer. "Ik denk dat Peter Bosz de laatste weken flink aan hem gesleuteld heeft. Hij werkte keihard en voerde zijn verdedigende taken uit", zo vertelde de trainer in ruste bij Studio Voetbal. "Dat doen Brazilianen normaal nooit. De luxe van Ajax ten opzichte van bijvoorbeeld Feyenoord is nu dat ze enorm veel goede aanvallers hebben."

Neres, twintig jaar, maakte eind februari zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. Hij kwam in het thuisduel met Heracles Almelo als invaller binnen de lijnen. Daarna volgden nog vier optredens in het elftal van Peter Bosz, met tussendoor ook drie wedstrijden voor Jong Ajax in de Jupiler League. Neres scoorde in de 4-3 nederlaag tegen NAC Breda.