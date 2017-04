Bosz ziet manco van Feyenoord: ‘Ze gaan al die wedstrijden niet winnen’

Peter Bosz was zondag blij toen hij zag dat Feyenoord niet wist te winnen bij PEC Zwolle. Ajax staat daardoor nog maar één punt achter de Rotterdammers in de strijd om de landstitel. "Thuis gaat het makkelijker, maar uit hebben ze het lastig", zei de coach van Ajax in gesprek met Ziggo Sport.

Bij Ajax gaat men ervan uit dat Feyenoord in het restant van de competitie nog punten gaat verspelen. "Dat heeft ook te maken met de wedstrijd die wij tegen Feyenoord speelden", verklaart Bosz. "We waren overtuigend, Feyenoord juist niet. Dat voedt de verwachting dat zij al die wedstrijden niet gaan winnen."

"Dat hebben ze tegen PEC weer laten zien." Om daadwerkelijk kampioen te worden, moet Feyenoord in ieder geval nog een keer niet winnen en Ajax zelf moet dan wel alle wedstrijden winnend afsluiten. Bosz is in ieder geval erg onder de indruk van het niveau dat zijn ploeg kan halen. "Tijdens een positiespel op de training zit ik echt te genieten."

Feyenoord speelt komende zondag in eigen huis tegen FC Utrecht. Voor Ajax staat drie dagen na de eerste Europa League-ontmoeting met Schalke 04 een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma.