Bosz erkent: ‘We hadden Huntelaar er in de zomer graag bij gehad’

De wedstrijden in de knock-outfase van de Europa League tussen Ajax en Schalke 04 vormen voor Klaas-Jan Huntelaar een weerzien met zijn ex-werkgever. De aanvaller had nu echter ook weer voor de Amsterdammers kunnen spelen, zo bevestigde Peter Bosz maandagavond nog maar eens in het programma Rondo.

“We hadden Huntelaar er in de zomer graag bij gehad, echter kon hij niet komen en hebben we we daarom Bertrand Traoré gehaald. Ik vind niet dat Bertrand heeft gebracht wat hij had moeten brengen”, aldus Bosz, die er wel aan toevoegde dat hij de Burkinese huurling van Chelsea de laatste weken wél goed vindt presteren.

Of Huntelaar komend seizoen misschien alsnog voor Ajax gaat spelen, is nog onduidelijk. “Ik weet niet of er nu nog steeds interesse is in Huntelaar, dat moet je echt aan Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) vragen. Ik denk zelf dat Klaas-Jan niet iemand is die graag op de bank zit.” De 33-jarige Huntelaar heeft een aflopend contract in Gelsenkirchen.