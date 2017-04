Cavani evenaart persoonlijk record; prachtige hakbal van Verratti

Paris Saint-Germain heeft drie punten aan het totaal toegevoegd. De formatie van Unai Emery rekende zondagavond door doelpunten van Ángel Di María, Blaise Matuidi en Edinson Cavani (tweemaal) met 4-0 af met middenmoter EA Guingamp en heeft nu weer drie punten minder dan AS Monaco. De koploper heeft nog één duel minder gespeeld.

Sinds de overname van PSG door Qatar Sports Investments wisten slechts vijf ploegen in de Ligue 1 twee keer van de hoofdstedelingen te winnen: Stade Rennes, AS Nancy, Monaco, Olympique Lyon én Guingamp. Dit keer waren de Bretonse bezoekers echter niet opgewassen tegen PSG, hoewel zij pas in de tweede helft doelpunten hoefden te incasseren. In het eerste bedrijf was de beste kans voor Cavani, die de bal tegen de lat kopte. Aan de andere kant zorgden Jimmy Briand en Marcus Coco voor enige dreiging, maar het bleef bij een brilstand.

De tekst gaat verder onder het Facebook-bericht.

Ondertussen in Frankrijk: Marco Verratti leidt met DEZE hakbal de 2-0 van Edinson Cavani "El Matador" in! ???? Geplaatst door voetbalzone op zondag 9 april 2017

Na de invalbeurt van Javier Pastore, na 55 minuten voor Julian Draxler, leefde PSG op en werd Guingamp in een mum van tijd op de pijnbank gelegd. Di María lobte raak na een breedtepass van Cavani en de Uruguayaan maakte er later zelf, na een prachtige hakbal van Marco Verratti, 2-0 van. Cavani kreeg later nog talloze kansen om er 3-0 van te maken, maar hij kopte naast, mikte een vrije trap aan de verkeerde kant van de paal en zag daarna een kopbal gekeerd worden door Karl-Johan Johnsson. Na zeventig minuten vond El Matador alsnog zijn tweede treffer.

Cavani werd bereikt door een crosspass van Di María en liet Johnsson vervolgens met een diagonaal en laag schot kansloos: 3-0. Met die treffer evenaarde Cavani zijn persoonlijke record, want alleen in het seizoen 2012/13 maakte hij eveneens 29 competitiedoelpunten in één voetbaljaar. In de laatste twintig minuten van de wedstrijd gebeurde er niet veel meer, maar er werd nog wel één keer gescoord. Matuidi liep in de blessuretijd de 4-0 binnen na een lage en strakke voorzet van Lucas Moura.