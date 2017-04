Geen twijfel bij Dortmund: ‘We zullen hem niet aan Bayern verkopen’

De fans van Borussia Dortmund vrezen voor een zomers vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonese aanvaller heeft er zelf geen geheim van gemaakt dat hij wel toe is aan een stap hogerop. Bayern München hoeft zich in ieder geval niet in Dortmund te melden voor Aubameyang.

“Ik denk dat hij bij ons zal blijven. Maar als Real Madrid of Barcelona met een groot aanbod komt, zullen we het erover moeten hebben”, zegt Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund. “We zullen hem in ieder geval niet aan Bayern München verkopen.”

Aubameyang staat nog tot 2020 onder contract bij Borussia Dortmund. Geïnteresseerde clubs moeten daarom behoorlijk diep in de buidel tasten om de aanvaller binnen te halen. “Hoe dan ook zal hij Dortmund alleen voor een buitensporig bedrag verlaten als het wel van een transfer komt”, zei Watzke eerder tegenover BILD.