Napoli na overwinning op directe concurrent vrijwel zeker van derde plaats

Dankzij een 0-3 overwinning op Lazio lijkt Napoli in ieder geval zeker van de derde plaats in de Serie A. I Partenopei hebben de directe concurrent in de strijd om plek drie door de zege op zeven punten achterstand gezet. Die plek geeft Napoli aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorrondes van de Champions League.

Stefan de Vrij en Wesley Hoedt hadden in het duel met Napoli geen basisplaats. De Vrij kampt nog altijd met een blessure, Hoedt werd door trainer Simone Inzaghi in de tweede helft in het veld gebracht. Napoli had al in de eerste helft het betere van het spel, maar creëerde in de beginfase nog niet zoveel in aanvallend opzicht. De eerste kans in Stadio Olimpico was voor Sergej Milinkovic-Savic, maar zijn schot eindigde tegen Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly.

Na 25 minuten spelen braken de bezoekers de ban. Een afgemeten voorzet van Marek Hamsík werd bij de tweede paal binnengetikt door José Callejón. Op slag van rust had Napoli de marge al moeten verdubbelen. Dries Mertens zette Lorenzo Insigne vrij voor Lazio-doelman Thomas Strakosha, maar de Italiaanse aanvaller krulde de bal net naast het Romeinse doel.

Lorenzo Insigne viert de tweede Napoli-treffer van de avond.

De bezoekers begonnen uitstekend aan de tweede helft. Kansen voor Hamsík en Mertens resulteerden nog niet in een tweede treffer, maar binnen vijf minuten na rust was het alsnog raak. Een prachtig passje van Allan werd door Insigne goed afgemaakt. Direct na de 0-2 had Lazio al de aansluitingstreffer kunnen maken, maar Keita Baldé Diao stuitte op Napoli-doelman José Manuel Reina.

Lazio werd na de tweede Napolitaanse treffer sterker en was nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer. Milinkovic-Savic en een goed invallende Hoedt waren dichtbij een Romeinse treffer. De grootste kans was echter voor Patric, die van een meter of vijf zijn inzet op de lijn geblokt zag worden door Insigne. Verder kwam de voorsprong van Napoli niet meer in gevaar. In de slotminuut bracht Insigne met zijn tweede van de avond namelijk de eindstand op 0-3, waardoor het de zesde uitoverwinning op rij boekte in Rome.

Napoli kan zich overigens ook nog direct kwalificeren voor de Champions League. Dan moeten I Partenopei in de resterende zeven wedstrijden vier punten op AS Roma goed zien te maken. Het kampioenschap lijkt al wel uit zicht, want koploper Juventus heeft een voorsprong van tien punten op de Napolitanen.