‘Frans recordkampioen denkt aan ‘verrassing’ van ADO Den Haag’

ADO Den Haag raakt Thomas Meissner in de zomer mogelijk kwijt. Info FM meldt dat de centrale verdediger in de serieuze belangstelling staat van Saint-Étienne en dat hij voor ruim één miljoen euro opgehaald zou kunnen worden.

De 26-jarige Meissner wordt door het bovengenoemde medium omschreven als ‘een van de grootste verrassingen’ van het Eredivisie-seizoen. Hij maakte in de zomer transfervrij de overstap van MSV Duisburg naar ADO en speelde tot dusverre 26 wedstrijden in het eerste elftal van de club uit de Hofstad.

Meissner vormt bij ADO doorgaans het centrum met Wilfried Kanon of Tom Beugelsdijk en heeft er een contract tot medio 2019. De stopper, die in november nog in verband werd gebracht met 1860 München, kwam eerder uit voor Borussia Dortmund II, Duisburg, FSV Mainz, VfB Zittau en dus 1860 München.