Cocu haalt aanvoerder naar de kant: ‘Daar waren we niet tevreden over’

In de rust van de wedstrijd tussen PSV en Willem II besloot Phillip Cocu om zijn aanvoerder Luuk de Jong naar de kant te halen. Met Jürgen Locadia in het veld liepen de Eindhovenaren in de tweede helft uit naar een 5-0 overwinning. De PSV-trainer was niet tevreden over de verrichtingen van De Jong.

“Dat deed ik omdat hij niet lekker in de wedstrijd zat. Locadia kon niet voor de derde keer in één week starten, Siem de Jong ook niet. Daarom begon Luuk, maar daar waren we niet tevreden over”, reageert Cocu tegenover FOX Sports. “Dan heb je met Jürgen een speler die ook in de spits kan spelen. Zijn wisselwerking met Gastón Pereiro werkte goed.”

De Jong gaf in gesprek met hetzelfde medium aan dat hij wel begreep dat hij naar de kant werd gehaald. “Het is een keuze van de trainer. Jürgen is ook goed bezig en het is fijn als je iemand met extra energie kunt brengen”, stelt de aanvoerder van PSV. "Je wil altijd spelen, daar ben je profvoetballer voor geworden, maar ik begrijp wel dat de trainer deze keuze maakt. Het wilde bij mij een paar keer nét niet. Dan valt hij net niet binnen, dat is jammer. Gelukkig lopen we in de tweede helft uit naar 5-0.”