‘Ik merkte eigenlijk aan alle reacties en zelfs aan het stadion dat 'ie zat’

Willem II werd een zuiver doelpunt door de neus geboord in de wedstrijd tegen PSV. Een schot van Thom Haye stuitte via de onderkant van de lat achter de doellijn, maar zowel scheidsrechter Pol van Boekel als assistent Nicky Siebert ontging de treffer. Uiteindelijk boekten de Eindhovenaren een 5-0 overwinning.

Dus waren er teleurgestelde reacties te horen aan de zijde van Willem II. "Ik twijfelde eerst zelf ook. Ik stond te ver en kon het niet zien, maar ik merkte eigenlijk aan alle reacties en zelfs aan het stadion dat 'ie zat. Dat is voor ons wel heel zuur, want dan speel je een heel andere wedstrijd denk ik. Het was wat makkelijker geweest, als ze hier hadden wat Feyenoord in hun stadion heeft”, zegt Haye in gesprek met FOX Sports.

“Dan was het zeker geweest. Maar de bal is ver over de lijn, dus ik vind wel dat dit goed beoordeeld had kunnen worden”, vervolgt de middenvelder. Haye wilde niet alleen de arbitrage de schuld geven van de ruime nederlaag. “We geven daarna wel heel makkelijk die goals weg en dat is gewoon slecht van ons. Maar het heel anders kunnen lopen vandaag, denk ik.”

“Natuurlijk ben je gefrustreerd over die goal, maar dat is niet het enige verhaal van de wedstrijd”, stelt Willem II-trainer Erwin van de Looi tegenover FOX Sports. “We krijgen ook de eerste twee goals tegen uit spelhervattingen. Verder kregen we bijna geen kansen tegen. Het derde verhaal is dat je als team elkaar in de steek laat en het nog 5-0 laat worden. Het maakt dan allemaal niets meer uit. Hij zat niet en we hebben doorgespeeld en uiteindelijk een ruime nederlaag geleden. Dat zijn de feiten.”

Scheidsrechter Van Boekel miste in Eindhoven dus de doellijntechnologie, zo geeft hij toe voor de camera's van FOX Sports. “Daar hadden we heel veel aan gehad vanavond. Het is gewoon frustrerend. Het is voor ons onmogelijk om te zien. Als er dan een doelpunt niet goedgekeurd wordt, die wel had moeten tellen, is dat balen. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen die het voetbal lief heeft.”